18 февраля в Николаеве обсудили план действий по развитию муниципальной системы предупреждения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского городского головы.

В 2020 году Николаев стал одним из 15 участников программы «Города, свободные от домашнего насилия». Свои заявки на участие подавали 32 громады.

— Рады, что наше сотрудничество продолжается и уже есть хорошие результаты. Так, на этапе завершения подготовка к открытию дневного центра для жертв домашнего насилия. Фонд предоставил материально-техническую поддержку, — сказала муниципальная консультантка фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Одессе и Николаеве Людмила Акимова.

Кроме создания для жертв безопасного пребывания и психологической поддержки, важным этапом являются и коррекционные программы с обидчиками. Этим вопросом занимаются психологи городского центра социальных служб.

На горячую линию «102» в 2020 году обратились 6909 человек. В центр социальных служб поступило 819 сообщений о семье, где было совершено насилие. Жертвами стали 106 детей. За помощью обратилась 441 семья.

— По сравнению с предыдущим годом, статистика возросла. К сожалению, в 2020 году пострадало больше детей, чем в 2019-м. Вдвое увеличился и показатель обращения семей за помощью, — рассказала директор городского центра социальных служб Вера Гончарук.

По словам эксперта, жертвы и обидчики во время пандемии коронавируса начали проводить дома больше времени. Это одна из главных причин, почему количество случаев домашнего насилия возросло.

Обсудили нормативные документы, касающиеся предотвращения насилия, проанализированы соответствующие программы, а также объемы финансирования, необходимые для реализации плана совместных действий.

Напомним, в течение 2020 года в полицию Николаевской области поступило 15 тысяч 772 сообщений и заявлений о совершении домашнего насилия, из которых 185 — от детей.