Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, в результате войны погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков.

Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе ранили 29,5–33,5 тысяч человек. Из них от 7 до 9 тысяч гражданских, 9 700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 боевиков.

Таким образом на гражданских приходится 25-26% от общего количества погибших (3 375 из 13 100–13 300). Такое же соотношение касается и ранений. Однако стоит отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: от 33-34% в 2014 году до 4-5% в 2019-2020 годах.

В ООН к статистике смертей военных отнесли и случаи, не связанные непосредственно с военными действиями: в частности, в результате неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортных происшествий, болезней во время службы в зоне конфликта, убийств и самоубийств. Это составляет около 30% от общего количества.

Кроме того, в 2019 и 2020 годах до 40% смертей среди военных в зоне конфликта были вызваны болезнями, убийствами, самоубийствами, дорожно-транспортными происшествиями и другими причинами, не связанными с боевыми действиями. Однако эти случаи не включены в указанное соотношение.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов.