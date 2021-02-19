В Украине разрешили доступ лиц, отбывающих наказание, к конфиденциальным свиданиям со своими защитниками без ограничения их продолжительности в рабочие, выходные, нерабочие дни.

Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект № 2063, сообщает РБК-Украина.

Закон гарантирует осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания) с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным или ограниченно дееспособным.

Такое право распространяется также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.

Осужденный имеет право на такие свидания без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7 до 20 часов по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.

Ранее сообщалось, что в Украине следственные изоляторы заработали более 2,2 миллиона гривен на камерах с улучшенными условиями пребывания.