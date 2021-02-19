Министерство иностранных дел Украины предупреждает о продлении еще на две недели ограничений на работу всех пунктов пропуска через государственную границу Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Согласно решению правительства Государства Израиль, до 6.03.2020 продолжают действовать ограничения на работу всех пунктов пропуска через государственную границу Израиля (в т.ч. международный аэропорт Бен Гурион, а также все наземные пункты пересечения). Указанное решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также мерами, предпринимаемыми правительством Государства Израиль с целью противодействия распространению COVID-19», — говорится в сообщении.

Сейчас как граждане Израиля, так и иностранцы, в том числе граждане Украины, не могут воспользоваться регулярными авиарейсами на вылет из аэропорта Бен Гурион.

«На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион возможно нерегулярными рейсами авиакомпании Israir в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), или в другие города, информация о рейсах в которые периодически появляется на сайте авиаперевозчика», — отмечают в МИД.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля внедряет так называемый «зеленый паспорт», который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел болезнью.