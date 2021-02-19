Pfizer Inc. и BioNTech SE обратились в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) с просьбой разрешить хранение их вакцины против Covid-19 в течение двух недель при температурах, установленных в обычных морозильных камерах для фармацевтических препаратов.

Об этом пишет Bloomberg.

Производители вакцины предоставили новые данные, доказывающие, что вакцина стабильно хранится при температуре от - 25 до - 15 градусов Цельсия. Текущий протокол хранения обязывает хранить вакцину в морозильной камере с температурой от – 80 до – 60 градусов Цельсия.

— В случае утверждения этот новый вариант хранения предоставит аптекам и центрам вакцинации большую гибкость в управлении запасами вакцины, - сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

По словам генерального директора BioNTech Угур Сахина, партнеры будут продолжать поиск новых составов, которые упростят транспортировку и использование вакцины.

Пробирки с вакциной Pfizer-BioNTech поставляются в специально разработанном термическом контейнере, который можно использовать в качестве импровизированного сверххолодного морозильника в течение 30 дней при периодическом наполнении сухим льдом. Вакцина на основе мРНК Moderna Inc. стабильна при минус -20 ° C в течение шести месяцев и может храниться при температуре холодильника до 30 дней.

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