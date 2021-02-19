Директор школы № 31 в Николаеве Алина Архипова вошла в состав Консультационного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины.

Соответствующий указ № 55/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.

«С целью содействия развитию системы общего среднего образования в Украине, обеспечение равных возможностей доступа к качественному полноценной общего среднего образования в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю создать Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины», — говорится в документе.

В совет вошли 23 человека из разных учреждений и областей Украины.

Основными задачами Консультативного совета является мониторинг современного образовательного пространства, состояния реформирования системы общего среднего образования, анализ законодательства Украины в этой сфере.

Консультативный совет будет готовить предложения по обеспечению доступности и высокого качества общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствованию законодательства Украины об общем среднем образовании и актуализации его основных задач.

Среди задач совета — обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивания результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства по, в частности, оплаты труда, социального и пенсионного обеспечения и тому подобное.