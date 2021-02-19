Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Республика Сан-Марино зарегистрировала вакцину от коронавируса российского производства.

Как сообщает Европейская правда, заявление размещено на сайте фонда.

— Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины «Спутник V».

Сан-Марино — анклав в Италии с населением чуть более 32 тысяч жителей. Это — одна из самых богатых стран в мире по уровню ВВП на душу населения. Страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, у нее отсутствует государственный долг.

Напомним, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину «Спутник V» в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.