Лесные пожары, произошедшие в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года, способствовали перемещению радионуклидов на значительные дистанции.

Об этом идется в отчете Государственной инспеции ядерного регулирования Украины.

В частности, Институт ядерной и радиационной безопасности Франции обнаружил на территории страны цезий-137.

«Пожары в природных экосистемах на радиационно загрязненных территориях сопровождались вторичным подъемом искусственных радионуклидов, депонированных в растительности и почвах, и переносом их (преимущественно 137Cs) на значительные расстояния, о чем сообщали на своих сайтах регулирующие органы европейских стран (в частности, отчет IRSN Франции)», – говорится в документе.

Отдельно отмечается, что пожары не привели к значительным выбросам радиоактивных частиц в окружающую среду.

Напомним, в результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% биосферного заповедника