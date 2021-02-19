Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал проблему постепенного нагревания планеты и климатических изменений одним из самых сложных вызовов глобальной безопасности за все времена.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Укринформ.

— Изменения климата являются вопросом безопасности, и фактически это один из наиболее сложных вызовов безопасности, которые стояли перед нами в любое время, — заявил Джон Керри.

Он подчеркнул, что это комплексная проблема и речь идет об энергетической, экономической продуктовой и даже физической безопасности.

Представитель США напомнил, что три года назад ученые назвали конкретную цифру — 1,5 градуса по Цельсию. Именно это является предельным показателем постепенного нагревания планеты на протяжении 12-ти лет, который нельзя ни в коем случае превышать, чтобы избежать драматических последствий. Итак, сейчас, по его словам, человечество находится в процессе решающего десятилетия и должно сделать больше, чтобы существенно снизить выбросы в атмосферу.

— Мы должны усилить наши амбиции, поскольку нам надо довести свою работу до конца, — отметил Джон Керри.

Он также подчеркнул, что международное сообщество должно разработать дорожную карту, которая обеспечит резкий прогресс в течение следующих десяти лет.

— И что мы конкретно должны сделать — это добиться нулевых выбросов до 2050 года, — добавил представитель США.

Напомним, ранее генсек ООН призвал все страны мира объявить «чрезвычайное положение климата».