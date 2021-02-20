Вакцину AstraZeneca от коронавируса доставят в Украину «в ближайшее время», однако конкретных дат не назвал.

Об этом в эфире «Свобода слова Савика Шустера» сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Украинская правда.

— Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16:00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 – на следующий день, — сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач заверил, что вакцина будет безопасной и эффективной.

— Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации, – сказал Виктор Ляшко.

AstraZeneca, утверждает Виктор Ляшко, поступит в Украину «в ближайшее время». Чиновник также рассказал, что вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их утилизации.

Отметим, что сейчас ни одна из вакцин в Украине не зарегистрирована, а лишь только находится на этом этапе. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов накануне улетел в Индию, где хочет проконтролировать отправку первой партии препарата. Еще раньше он пообещал, что вакцина будет в Украине до конца недели. Открытым остается вопрос, каким образом в Украину привезут вакцину, которая пока не имеет официального регистрации.