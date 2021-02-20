Автоколонна доставила в Ивано-Франковскую область первый в Украине мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает ГСЧС.

— Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению Премьер-министра Украины, — напомнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На Прикарпатье из-за высокого роста заболеваний коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.

Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.