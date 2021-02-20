Автоколонна доставила в Ивано-Франковскую область первый в Украине мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает ГСЧС.
— Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению Премьер-министра Украины, — напомнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
На Прикарпатье из-за высокого роста заболеваний коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.
Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Автоколонна доставила в Ивано-Франковскую область первый в Украине мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает ГСЧС.
— Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению Премьер-министра Украины, — напомнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
На Прикарпатье из-за высокого роста заболеваний коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.
Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.