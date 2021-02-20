Власти Эстонии возобновляют с 22 февраля действие некоторых карантинных ограничений, введенных в свое время для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщают эстонские СМИ.

В правительстве Эстонии объяснили, что ограничения необходимы для сдерживания вируса, темпы распространения которого становятся опасными. Так, на прошлой неделе показатель заболеваемости увеличился на 21%, а количество госпитализаций — на 12%.

Поэтому с 22 февраля учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение — кроме специализированных школ или классов для детей с особыми потребностями. Впрочем, в школы можно будет приходить на консультации.

Также ограничивается работа кружков и курсов. Спортивные тренировки в помещениях будут разрешены только индивидуально с тренером или в паре, если речь идет о таких видах спорта как теннис. В спортзалах заполнять помещения разрешено не более чем на 50%, бассейны и сауны временно закрывают.

На открытом воздухе тренироваться и проводить различные занятия могут группы до 50 человек.

Ресторанам разрешается заполнять не более 50% мест, при этом необходимо обеспечить 2 метра дистанции между столами. За одним столом можно собираться не более чем вшестером.

Публичные, религиозные собрания и развлекательные мероприятия в помещениях, где нет фиксированных мест, разрешены с соблюдением заполнения на 50% и в целом не более 200 человек, а под открытым небом — не более 250.

Ранее сообщалось, что Израиль закрывает границы еще на две недели.