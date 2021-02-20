В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе «Свобода слова Савика Шустера», пишет Украинская правда.

— Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях — это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19), — то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания, — сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.