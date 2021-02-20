В Николаевской области на полигоне «Широкий лан» готовы принимать военнослужащих. Вскоре туда прибудет мотопехотная бригада.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Впервые городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона «Широколановский», построенный по стандартам НАТО, примет бойцов для проживания, обучения и приобретения боевого опыта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лагерный городок создан по новым подходам, где предусмотрена автономная инфраструктура и учтен иностранный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО.

Городок расчитан для одновременного проживания пяти тысяч военнослужащих, насчитывает 11 казарм, одна из которых, улучшенного типа — для женщин-военнослужащих.

В новой столовой одновременно могут разместиться 2500 человек, которых обслуживает специально отобранный квалифицированный персонал.

«Также военнослужащие смогут проводить занятия на строевом плацу, заниматься физической подготовкой на двух мини-футбольных полях, принимать участие в соревнованиях на площадках для волейбола и размять мышцы на площадке для силовых тренажеров», — отметили в сообщении.

На территории лагеря расположен буфет с широкоупотребляемыми продовольственными и промышленными товарами. Также личный состав может иметь свободный доступ в интернет в установленное время.

Напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан». Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан».

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование хищений средств при строительстве на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

В ноябре 2020 года городок посетил министр обороны Андрей Таран и сообщил, что объект практически готов ко вводу в эксплуатацию.