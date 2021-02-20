Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

— Символично, что именно в этот день (День Героев Небесной Сотни, — прим.) мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году, — заявил он.

Александр Ткаченко отметил, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

— Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в субботу 20 февраля, в День Героев Небесной сотни, николаевцы почтили память погибших во время Евромайдана.