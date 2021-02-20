Народные депутаты планируют запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним.

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован, рассказал «Радио Свобода» глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Будет зарегистрировано законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет, и рецептурных и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о БАДах не говорим, потому что это не лекарства, — рассказал Михаил Радуцкий.

Парламентарий объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

Глава профильного комитета добавил, что окончательно не решено, какое наказание будет предусматриваться за продажу лекарств детям, впрочем, заметил, что одно из предложений: приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств.

— У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу, — добавил он.

Как сообщалось, 16 февраля в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.