На территории Богородчанского центральной районной больницы в Ивано-Франковской области сегодня утром началось развертывание мобильного госпиталя для COVID-пациентов. Госпиталь рассчитан на 120 койко-мест.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Мобильный COVID-госпиталь укомплектовали оборудованием для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Решение о развертывании госпиталя приняла Госкомиссия ТЭБ и НС из-за резкого ухудшения ситуации в области, в частности, недостатка койко-мест в больницах.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме», — заявили в министерстве.

Напомним, мобильный госпиталь для COVID-пациентов прибыл в Ивано-Франковскую область вчера, 19 февраля. Госпиталь в Богородчанскую центральную районную больницу привезли подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.