За последние несколько лет чайки в Персидском заливе все больше питаются не самостоятельно пойманной пищей, а найденными у ресторанов остатками мачбуса (макбус) ㅡ национального блюда, похожего на пряный плов. Иногда птицам достается и привычный европейцам фастфуд: Бахрейн не входит в 9 стран, где запрещен McDonald’s.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Абдулла Аль-Кубаиси, председатель Оргкомитета Северного муниципального совета в Бахрейне, заявил, что птицы настолько привыкли к человеческой пище, стали избегать своей естественной среды обитания ㅡ моря.

Чиновник призвал провести в регионе уборку остатков пищи, поскольку толстые чайки, слоняющиеся по улицам, «разрушают репутацию уважаемых кварталов».

«Мы можем видеть, как они ходят по земле, будто они только что закончили работу и пришли домой на обед. Им остается только приготовить кувшин сока и разнообразные десерты», ㅡ возмутился он.

Ранее сообщалось, что в США клонировали вымирающий вид хорьков.