В 2020 году за международной защитой в Польше обратилось в общей сложности почти 3 тысяч иностранцев. Из них 317 человек — граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в прошлом году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. Так, в 2020 году таких заявлений поступило от 2,8 тысячи человек, а в 2019 году — примерно 4,1 тысячи.

Уменьшение числа ходатайств связано в основном с пандемией коронавируса и введенными во многих государствах ограничений на путешествия.

В первой пятерке многочисленное представленных стран происхождения иностранцев были: Россия — 1283 человек, Беларусь — 407 человек, Украина — 317 человек, Афганистан — 120 человек и Таджикистан — 87 человек.

Напомним, работники из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.