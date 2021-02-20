Капеллан Нацгвардии Владимир Сеньковский стал гостем программы «Миттєвості війни» и рассказал о службе на востоке Украины.

Сейчас отец Владимир живет в Николаевской области и служит в воинской части 3039 Нацгвардии Украины, является участником боевых действий.

Сам он родом из Львовской области. В церкви служит почти 25 лет. В 18 лет Владимир Сеньковский решил поучаствовать в богослужении в своем селе. В это время понял, что хочет стать священником. В 19 лет уже получил сан и с тех пор жил в разных областях.

Когда начались боевые действия, не смог сидеть дома, хотя там его ждали жена и шестеро детей. Младшему сыну тогда едва исполнилось три года.

Сначала капеллан служил в 14-м отдельном добровольческом мотопехотном батальоне, потом — в 30-й механизированной бригаде.

Владимир Сеньковский

Военным священником отец Владимир стал с началом военных действий на Востоке. Говорит, хотел служить капелланом еще во время событий на Евромайдане, но по определенным обстоятельствам не смог.

Он отмечает, что в зоне ООС есть два вида поддержки от священнослужителей — непосредственная и духовная.

— Непосредственная поддержка возле военнослужащего — это поднятие боевого духа. А моральная и духовная поддержка — это молитва, — говорит капеллан.

Отец Владимир вспоминает, что самым частым вопросом бойцов, который он слышал, был вопрос о том, верит ли священнослужитель в победу.

— Я говорил: «Ребята, не оставлять веру. Является она православной или какой-то другой — но вера в Бога и то, что мы победим не должны нас оставлять». И это поддерживало парней. Были вопросы, которые касались других людей. Также спрашивали для чего я там нахожусь. И я отвечал — для того, чтобы поддерживать, — говорит он.

По его словам, между верой в Бога здесь, на мирной земле, и в зоне боевых действий есть большие отличия.

— Вера разнится и очень четко. Тыловая вера — она будничная. Просто будничная. Вера в боевой обстановке — очень весомая вещь. В первую очередь, она различается поднятием духа, — говорит отец Владимир.

Вернувшись после двух лет службы на передовой, Владимир Сеньковский стал капелланом в Национальной гвардии. Но и сейчас периодически бывает в зоне ООС — при ротации личного состава.

Ранее мама погибшего на Донбассе николаевца Эрнеста Хортива рассказала о сыне и о том, как ей удалось пережить его потерю.