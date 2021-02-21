Степан Вознюк, фельдшер экстренной медицинской помощи в селе Тучин, а параллельно депутат Гощанского поселкового совета (Ровенская область) от «ЕС» — недавно стал известен на всю Украину.

Как передает пресс-служба «Европейской солидарности», во вторник, 16 февраля, мужчина получил вызов на номер «103» — в селе Воронов у больного судороги. «Скорая» отправилась по указанному адресу, но оказалось, что до дома не доехать из-за заносов.

Фельдшер позвонил в ГСЧС за помощью — но спасатели, оценив ситуацию, лишь развели руками. Мол, со своей техникой ничем не смогут помочь.

А состояние больного ухудшилось — он начал задыхаться. Поэтому фельдшер взял чемодан с медикаментами, носилки и пошел пешком. И это при условии, что местами снежные заносы достигали 1 метра в высоту. Он неоднократно проваливался, потом выбирался, снова проваливался — но продолжал идти.

И таки добрался до больного. Степан Вознюк осмотрел его и сделал укол, чтобы облегчить его состояние. Оказалось, что у мужчины пневмония, поэтому его необходимо госпитализировать.

Вместе с двумя соседками фельдшер понес больного к повозке, в которую запрягла лошадей соседка, а затем и к скорой помощи. Все осложнилось тем, что у мужчины был ДЦП и он сопротивлялся из-за болезни.

К счастью, у истории счастливый финал. До автомобиля «скорой» таки добрались, а больного отвезли в Гощанскую райбольницу.

Степан Вознюк героем себя не считает. Уверен, что на его месте каждый поступил бы так же. При этом говорит, что благодарности заслуживают две женщины, которые помогали ему в ту ночь с больным, поэтому депутат будет ходатайствовать об этом на очередной сессии.

По словам главы Гощанской общины Юрия Ковальчука, люди уже третий раз отдают на выборах свои голоса именно за Степана Вознюка — он пользуется уважением среди односельчан. И не разочаровывает их — активен на сессиях, результативно работает как депутат, отстаивая интересы людей.

Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.