В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все, кто этого пожелает.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье в Чернигове, передает Укринформ.

— Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться — вакцинируются, — заявил Виктор Ляшко.

В то же время Виктор Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало «дорожную карту» по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам «критических для государства» структур.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину.