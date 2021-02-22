В детском саду поселка Джурин Чертковского района в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 детей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

— 21 февраля в селе Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.), из них 2 ребенка находятся на стационарном лечении и 7 детей лечатся амбулаторно, - говорится в сообщении.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в детском саду находилось 16 детей. Сейчас там продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Это уже вторая вспышка в области – 19 февраля в Тернополе в результате вспышки ротавирусной инфекции пострадали 11 детей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составило 37 человек.