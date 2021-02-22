К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид 2020 XU6 размером со стадион.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию лаборатории реактивного движения NASA.

По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние более 4 млн км.

Кроме него 22 февраля к Земле приблизятся два астероида размерами как самолеты:

на расстояние 5,6 миллионов километров — астероид 2020 BV9 размером 23 метра;

на 6,9 миллионов километров — астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 метров.

В конце декабря NASA сообщало, что к Земле приближаются три астероида. Ближе всех к планете должен был приблизиться самый маленький из них — 2020 YM1, чей размер не превышал разброса 3,1—7 метров. По расчетам ученых, расстояние от его центра до центра Земли должно было составить более 629 тысяч километров. Расстояние с самым большим астероидом (210 метров) должно было составить более 3 миллиона километров.

Напомним, что Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли — планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.