Полковник Андрес Кривоносов «поделился» с гомельскими военнослужащими «зарядом энергии», полученным, по словам военкома, от Александра Лукашенко.

Об инциденте рассказал TYT.BY.

На видеозаписи военный командир рассказал, что решил поделиться полученной энергией с остальными военнослужащими.

— Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — комментирует свои действия в ролике Андрей Кривоносов.

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