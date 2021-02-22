Компания Boeing решила приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 до тех пор, пока не проведут соответствующий протокол проверки после случая с возгоранием двигателя.
Обращение корпорация разместила на своем сайте.
«Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов серии 777 », - говорится в сообщении.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проблема поломки может находиться в полых лопастях вентилятора, которые установлены в двигателях только этой модели. Согласно заявлению авиарегулятора, некоторые самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 могут быть изъяты из эксплуатации.
Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Компания Boeing решила приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 до тех пор, пока не проведут соответствующий протокол проверки после случая с возгоранием двигателя.
Обращение корпорация разместила на своем сайте.
«Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов серии 777 », - говорится в сообщении.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проблема поломки может находиться в полых лопастях вентилятора, которые установлены в двигателях только этой модели. Согласно заявлению авиарегулятора, некоторые самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 могут быть изъяты из эксплуатации.
Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.