Компания Boeing решила приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 до тех пор, пока не проведут соответствующий протокол проверки после случая с возгоранием двигателя.

Обращение корпорация разместила на своем сайте.

«Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов серии 777 », - говорится в сообщении.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проблема поломки может находиться в полых лопастях вентилятора, которые установлены в двигателях только этой модели. Согласно заявлению авиарегулятора, некоторые самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 могут быть изъяты из эксплуатации.

Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.