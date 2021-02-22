В Лионе, втором городе Франции, из школьных столовых изымут мясные блюда для ускоренного обслуживания школьников, чтобы они не подвергались риску заболеть коронавирусом в очередях.

Об этом сообщает LaDepeche.

Официально это единое меню должно позволить облегчить поток детей за счет более быстрого обслуживания. У школьников до этого был выбор между двумя меню: одно с мясом, другое без. Эта мера является частью медицинского протокола в 206 школах по борьбе с эпидемией COVID-19.

Муниципальная оппозиция обвиняет это решение в желании пропагандировать веганство.

— Такой способ выбора, без какой-либо альтернативы, абсолютно недопустим, — возмущается депутат Этьен Блан.

На это власти отвечают, что измененное меню не будет веганским, в него включат блюда с яйцами и рыбой. Муниципальные власти предпологают, что это единое меню является предварительным и что муниципалитет может вернуться к предыдущей ситуации к пасхальным праздникам и в зависимости от развития эпидемиологической.

На подобное нововведение отреагировал и министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

— Помимо неприемлемого оскорбления французских фермеров и мясников, очевидно, что моралистическая и элитарная политика «зеленых» игнорирует рабочий класс, чьи дети едят м'ясо только в столовых. Скандальная идеология, — написал Джеральд Дарманин в Twitter.

Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди со своей стороны прокомметировал, что м'ясо является важным компонентом развития ребенка.

— Давайте прекратим навязывать идеологию нашим детям! Давайте просто дадим им то, что им нужно для хорошего роста. Мясо - это часть это, - сообщил он.

Напомним, жители Франции отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.