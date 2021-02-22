Численность населения в Швеции увеличилась на 51 тысячу человек за 2020 год, этот показатель показывает значительное снижение в сравнении с прошлыми годами.

Об сообщается на сайте Центрального статистического бюро королевства.

Согласно информации бюро, в прошлом году население Швеции увеличилось на 0,5%. На начало 2021 количество шведских граждан, которые постоянно проживают в королевстве составляет 10 379 295.

— Это лишь около половины того прироста, который был в предшествующем (прим, - 2019) году. Чтобы найти еще более низкий показатель - как в относительном, так и в абсолютном выражении, — нужно вернуться к 2005 году, - уточняет эксперт по популяции Линус Гарп.

Причины этой тенденции специалисты видят в сокращении естественного прироста, а также в снижении чистоты миграции по сравнению с 2019 годом. Число иммигрантов в 2020 году упало на уровень пятнадцатилетней давности.

Ранее НикВести сообщали, что шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.