Первомайскому школьнику, который накануне спас тонущего первоклассника, подарили игровой руль.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как сообщается, сегодня, 22 февраля, спасатели посетили школу №3, в которой учится Максим, выразили ему благодарность и вручили в подарок игровой руль, с помощью которого можно играть в гоночные симуляторы.

— Героический поступок Максима заслуживает внимания, поэтому его кандидатура будет предложена для участия во всеукраинской акции «Герой-спасатель года», - также сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, 15 февраля, возвращаясь домой после уроков, Максим Мотуз услышал крик о помощи, который раздавался со стороны реки. Школьник сразу побежал на берег, внимательно осмотрел местность и увидел в воде ребенка. Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежащую поблизости, и бросился на помощь. Мальчик прополз по льду 2,5 метра, подал ветку потерпевшему и помог ему выбраться на берег. Спасенным оказался ученик 1-го класса этой же школы.