В Николаеве открыли женский клуб для жен ветеранов АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц и женщин-военнослужащих. В клубе оказывают психологическую поддержку, используют аюрведические практики, проводят занятия по арт-терапии и творческие вечера.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаї».

Этот клуб — давняя мечта Натальи Астрединовой. Женщина — переселенка из Донецка, жила недалеко от аэропорта. Когда переехала в Николаев, поставила себе целью объединить таких же женщин для взаимоподдержки и социализации.

— Здесь мне хотелось бы, чтобы коммуникация проходила в единении, на фоне женского естества. Мы все женщины, мы выражаем эмоции, общаемся, и мы должны работать, чтобы что-то создавать, тем более тогда, когда в стране война, — рассказала организатор женского клуба Наталья Астрединова.

У клуба нет финансирования. Помещение выделил Николаевский городской центр поддержки переселенцев и ветеранов АТО. Кроме того, женщины могут бесплатно посещать спортзал центра.

— Все участники, все жены, все матери участников боевых действий, они так же пострадали. Они нуждаются и в психологической, и в моральной, и в физической реабилитации, скажем, помощи, не менее, чем сами участники АТО, — говорит директор Николаевского городского центра поддержки ВПО и ветеранов АТО Виктор Моисеев.

В клубе женщины делятся своими успехами и переживаниями, выполняют дыхательные практики и физические упражнения, занимаются арт-терапией, поют.

По словам Натальи Астрединовой, большинство переселенцев русскоязычные. Поэтому в ближайшее время планируют начать работу с преподавателем и изучать украинский язык. Встречи проходят каждую субботу в 14:00.

Ранее сообщалось, что на автовокзале в Николаеве на день открылся волонтерский пост — собирали гостинцы для военных.