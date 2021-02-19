На николаевском автовокзале на один день заработала комната отдыха для военнослужащих. Ее закрыли в связи с карантином, но 19 февраля открыли, чтобы провести акцию по сбору вкусностей для бойцов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

К сбору приобщились больше двух тысяч жителей Воскресенской громады. Взрослые паковали домашнюю консервацию, бакалею, мед, печенье, чай и другие продукты. Дети нарисовали патриотические рисунки и открытки, которые передадут бойцам в зону ООС.

Также на протяжении дня волонтеры поста на автовокзале принимали от всех желающих коробки с гостинцами для военных.

Напомним, 14 октября ко Дню защитника николаевские волонтеры в центре города развернули один из самых больших флагов в Украине.