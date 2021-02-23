В Одессе у здания Приморского районного суда, где экс-лидера областного «Правого сектора» Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы, сторонники активиста жгли шины и применяют взрывпакеты.

Об этом сообщает «Думская».

Поддержать Сергея Стерненко собралось несколько сотен человек из разных городов. Они блокировали выходы из суда и бросали под машины взрывпакеты, чтобы не дать увезти Сергея Стерненко в СИЗО.

В итоге осужденного активиста все же вывезли в следственный изолитор.

Как сообщалось, сегодня, 23 февраля, суд приговорил Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины).