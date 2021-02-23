Гигантскую свалку обнаружили в Мессинском проливе у побережья Италии. Исследователи назвали его районом с самой большой плотностью морского мусора на Земле.

Об этом пишет журнал «Вокруг света. Украина».

Концентрация загрязнения в некоторых местах превышает миллион объектов на квадратный километр. О ситуации в проливе, а также других критических зонах, говорится в новом исследовании, посвященном загрязнению Мирового океана.

В течение ближайших 30 лет объем мусора в море может превысить три миллиарда метрических тонн. Так утверждают авторы исследования — Микель Каналс с факультета наук о Земле Барселонского университета и Георг Ханке из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC).

С каждым годом на дне океана накапливается все больше мусора. В некоторых местах его слой достигает толщины, сопоставимой с крупными свалками на суше. Пластик уже был обнаружен в самой глубокой точке планеты — в Марианской впадине на глубине 10 900 метров. А тем временем, считают эксперты, самые большие очаги загрязнения еще только предстоит найти.

Несмотря на усилия научного сообщества, масштабы загрязнения морей и океанов полностью не известны. Районы, наиболее затронутые этой проблемой, располагаются в не имеющих выхода к морю и полузамкнутых морях. А также — в прибрежных территориях, которые находятся под влиянием крупных рек. Кроме того, к таким неблагополучным районам относятся места с высокой рыболовной активностью, удаленные от суши, заметил профессор Каналс.

По его словам, решающее значение имеет уровень переработки мусора в прибрежных странах. Чем он ниже, тем больше отходов достигает дна. Эта проблема особенно затрагивает страны третьего мира.

Пластмасса, рыболовные снасти, металл, стекло, керамика, текстиль и бумага — вот самые распространенные материалы, которые можно найти на морском дне. На их распределение влияют особенности рельефа дна. А динамика океана способствует распространению мусора от побережья на большие глубины. Загрязняющие материалы накапливаются во впадинах и тихих морских районах.

В распространении и накапливании таких материалов на дне океана существенную роль играют их свойства. 62 процента мусора, скопившегося на дне, состоит из пластика, который легко переносится на большие расстояния. С другой стороны, тяжелые предметы, такие как бочки, тросы или сети, обычно остаются в том месте, где их изначально оставили, рассказал профессор Каналс.

Накапливающийся слой мусора представляет собой новую угрозу биоразнообразию Мирового океана. Около 700 морских видов, из которых 17 процентов занесены в Красный список МСОП, пострадали от загрязнения родной среды обитания.

По словам исследователей, мусор является серьезной экологической проблемой Средиземного моря. В некоторых местах каталонского побережья имеются огромные скопления мусора. Во время сильных штормов (таких как Глория в январе 2020 года) волны выбрасывают эти отходы на пляж. Некоторые пляжи буквально вымощены мусором, что показывает, насколько засорено прибрежное дно.

Результаты исследования опубликовал журнал Environmental Research Letters.

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