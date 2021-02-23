Украину снова поделили на зоны карантина. Николаевская область попала в желтую. В красной зоне сейчас две области — Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

В оранжевую зону попали семь областей — Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Остальные регионы, в том числе и Николаевщина, находятся в желтой зоне.

Отметим, что с 24 февраля вводится ряд новшеств в сравнении с тем правилами, которые действовали при делениях на зоны раньше.

Зону карантина теперь будут определять для области в целом, а не для отдельных районов, как было ранее.

В оранжевой зоне не будут вводить дополнительные ограничения — она лишь является предупредительной для перехода в красную.

Изменились критерии ужесточения и смягчения карантина (перехода на новый цветовой уровень).

Зеленая зона устанавливается при таких условиях:

во всей стране — если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

если коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом менее 5%.

Желтая зона — считается базовой для всей страны, действует с 24 февраля автоматически в большинстве областей.

Оранжевая зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:

эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен;

больничные койки для больных коронавирусом загружены больше, чем на 65%;

в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было меньше, чем 300 на 100 тыс. населения;

в течение семи дней количество госпитализаций превышает 60 на 100 тыс. населения.

коэффициент выявления COVID-19 больше 20%;

общее число госпитализаций выросло больше, чем на 50% за неделю.

Красная зона вводится в том случае, если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев оранжевой зоны карантина, указанных выше. Меры этой зоны должны вступить в силу в течение 48 часов после такой ситуации.