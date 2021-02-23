Украину снова поделили на зоны карантина. Николаевская область попала в желтую. В красной зоне сейчас две области — Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
В оранжевую зону попали семь областей — Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Остальные регионы, в том числе и Николаевщина, находятся в желтой зоне.
Отметим, что с 24 февраля вводится ряд новшеств в сравнении с тем правилами, которые действовали при делениях на зоны раньше.
Зону карантина теперь будут определять для области в целом, а не для отдельных районов, как было ранее.
В оранжевой зоне не будут вводить дополнительные ограничения — она лишь является предупредительной для перехода в красную.
Изменились критерии ужесточения и смягчения карантина (перехода на новый цветовой уровень).
Зеленая зона устанавливается при таких условиях:
Желтая зона — считается базовой для всей страны, действует с 24 февраля автоматически в большинстве областей.
Оранжевая зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:
Красная зона вводится в том случае, если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев оранжевой зоны карантина, указанных выше. Меры этой зоны должны вступить в силу в течение 48 часов после такой ситуации.
Напомним, 24 января в Украине завершился строгий каратин.
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Украину снова поделили на зоны карантина. Николаевская область попала в желтую. В красной зоне сейчас две области — Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
В оранжевую зону попали семь областей — Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Остальные регионы, в том числе и Николаевщина, находятся в желтой зоне.
Отметим, что с 24 февраля вводится ряд новшеств в сравнении с тем правилами, которые действовали при делениях на зоны раньше.
Зону карантина теперь будут определять для области в целом, а не для отдельных районов, как было ранее.
В оранжевой зоне не будут вводить дополнительные ограничения — она лишь является предупредительной для перехода в красную.
Изменились критерии ужесточения и смягчения карантина (перехода на новый цветовой уровень).
Зеленая зона устанавливается при таких условиях:
Желтая зона — считается базовой для всей страны, действует с 24 февраля автоматически в большинстве областей.
Оранжевая зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:
Красная зона вводится в том случае, если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев оранжевой зоны карантина, указанных выше. Меры этой зоны должны вступить в силу в течение 48 часов после такой ситуации.
Напомним, 24 января в Украине завершился строгий каратин.