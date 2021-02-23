В Украине подготавливают магистральные каналы и межхозяйственные оросительные системы для подачи воды на территорию около 700 тысяч гектар.

Об этом сообщается на сайте Госводагенства.

По информации госструктуры, хозяйства способны обслужить больше миллиона гектаров, но в последние годы фактически вода поступает на 550 тысяч гектар территории.

«Вместе с тем, существует насущная потребность в восстановлении и модернизации водохозяйственных систем, отработавших более нормативные сроки. В соответствии с этим структурные подразделения Госводагентства вместе с водопользователями восстанавливают инженерную инфраструктуру оросительных систем и вводят в эксплуатацию новые площади орошения на основе государственно-частного партнерства», - говорится в заявлении.

К периоду полива на 2021 год подготавливаются оросительные и осушительные системы. Так, подготовили к поливам – 463,6 гектар территории, выполнив план на 74%. В частности, водные каналы очищались от ила, ремонтировались гидротехнические сооружения и насосные агрегаты, подготавливась к работе гидропосты.

Напомним, государственная экологическая инспекция подготавливает интерактивную онлайн-карту прибрежно-защитных полос, на которой будут маркироваться места повышенной опасности – склады отходов и поля фильтрации.