Гвинея в рамках реагирования на вспышку лихорадки Эбола начала вакцинацию групп высокого риска.

Вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи Эболы, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденным больным лихорадкой. Вакцинация в Гвинее началась из медицинских работников.

Кампанию по вакцинации от Эболы начали через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве. Также ВОЗ организовывает развертывание около 8500 доз американской вакцины Merck. Так, на первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин.

Гвинее также помогает Мировая продовольственная программа, которая организовывает специальные рейсы для доставки вакцин от Эболы и других нужных материалов.

В 2014-2016 годах в Гвинее была одна из крупнейших вспышек Эболы в Африке. Тогда лихорадкой заболели 28 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Гвинее, по данным местных властей, четыре человека умерли в результате новой вспышки лихорадки Эбола. Всего же в западноафриканской стране, точнее в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи, зарегистрированы семь случаев заражения вирусом этого опасного заболевания.