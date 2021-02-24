Члены комиссии по социально-гуманитарным вопросам не проголосовали за рекомендацию об передаче имущества коммунального объекта стадиона «Юность» в распоряжение другого коммунального учреждения – Центрального стадиона.

Данный вопрос обсуждался на на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета вчера, 23 февраля, - передает корреспондент НикВести.

О нюансах процесса передачи перед присутствующими депутатами рассказал начальник управления физической культуры и спорта Олег Машкин.

— Согласно решению управления коммунального имущества №304 8 февраля 2021 года переданы коммунальному объекту Центральному стадиону основные средства стадиона «Юность». На сегодняшний день люди переведены работать на объект Центральный городской стадион. Распоряжением управления комимущества переданы основные средства – это поля, помещения. Люди работают там, где они работали и раньше, на Центральном городском стадионе. На стадионе «Юность» остались работать директор и бухгалтер, а также одна медсестра, которая не захотела переходить работать на другой стадион по состоянию здоровья, — отметил Олег Машкин.

Он также разъяснил, почему слияние двух стадионов — это вынужденное решение и соблюдение норм технической безопасности.

— На Центральном городском стадионе существуют 84,5 ставки. Там работают и электрики, и рабочие, и техника, и тракторы, которая куплены для обслуживания травяных полей и полей с синтетическим покрытием. Есть очень много специалистов разных уровней. Я знаю, что на стадионе «Юность» была трагическая ситуация, когда электрик возрастом чуть больше 70 лет выполнял какие-то работы, упал и ушел из жизни, а директор, который там работал, получил год условно по уголовному производству. Удобнее будет обслуживать стадион «Юность», когда он будет находится под руководством Центрального стадиона, — заявил Олег Машкин.

Депутат Николай Карцев поинтересовался, имеют ли выводы комиссии фактический вес, или само решение уже принято без ведома присуствующих.

— Однозначно нам нужно развивать стадион и спорт, а насчет реорганизации стадиона «Юность», изучив материалы, я не знаю, что обсуждать, когда чиновники уже все сделали и ставят нас перед фактом. Распоряжение по стадионам появилось на основе заявления Олега Машкина, а уже распоряжение начали отрабатывать, — сказал Николай Карцев.

Для разъяснения процедуры передачи имущества от одного коммунального объекта другому на заседании выступил начальник управления коммунального имущества Мкртич Мкртчян.

Депутат от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов поинтересовался, принималось ли решение сессии о передаче имущества стадиона «Юность» в распоряжение стадиона Центрального.

— Решение сессии уже было?, — задал вопрос Станислав Мартиросов. — Нет, еще не было. На сессии передадут имущество уже в полном объеме, — ответил Мкртич Мкртчян. — А как тогда это все происходит, если не было решения сессии?, — уточнил Станислав Мартиросов. — Это не типичная ситуация, когда в подчинении администрации Заводского района находится спортивное сооружение. Мы все знаем, что бюджетные объекты осуществляются путем программно-целевого метода финансирования из соответственной программы. Итак, нахождение стадиона «Юность» в управлении администрации района не является характерным и у нас с целью оптимизации все большие стадионы находятся в подчинении одного юридического лица. Это Центральный стадион. В том числе это стадион «Заря», и есть стадион «Юность». Начало нового года надо планировать, есть и вопросы насчет способности эксплуатации стадиона, потому что есть случай гибели человека, который занимался нехарактерной функцией. Поэтому с целью обеспечения эффективности с нового года принято такое управленческое решение. Мы отмечаем, что нет никакой разницы для посетителей обоих стадионов, они как имели доступ к сооружениям, так и будут иметь. На сегодня 13 лиц трудоустроени. На стадионе «Юность» остаются работать директор, бухгалтер и медицинская сестра. Так как не было предложения о перепрофилировании этого юрлица, мы предлагаем реорганизацию коммунального объекта стадиона «Юность» путем присоединения к коммунальной структуре Центральный стадион. Это механическое завершение всей этой истории, — отчитался Мкртич Мкртчян.

Глава комиссии Анна Норд переспросила, имело ли управление коммунального имущества права принимать такое решение.

— Правильно ли вы сделали, что объединили их, — спросила Анна Норд.

Мкртич Мкртчян подтвердил, что управление коммунального имущества имущества имело право передавать имущества от одной коммунальной структуры – другой. Он добавил, что процесс всегда проходит за аналогичными правилами.

— Это согласно с положением управления комимущества, которое утверждено решение горсовета, — сказал начальник управления комимущества.

Вице-мэр Анатолий Петров попросил членов комиссии поддержать передачу имущества стадиона «Юность» другому коммунальному объекту.

— Уважаемые депутаты, прошу предоставить позитивное решение и предоставить свою рекомендацию, потому что анализируя содержания спорта, Заводской район вообще не имел никаких прав совершать финансирование спорта. За бюджетным кодексом этим должно заниматься управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета, — отметил Анатолий Петров.

По итогам голосования комиссия не поддержала объединение стадионов «Юность» и Центральный в рамках одной коммунальной структуры, два члена комиссии проголосовали за, трое воздержались.

Ранее НикВести сообщали, что на комиссии по законности депутаты потребовали у управления спорта и управления коммунального имущества предоставить подробные разъяснения по данному коммунальному решению.