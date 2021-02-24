В среду, 24 февраля, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, за исключением одного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

В Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.

Так, ученики с первого по третий классы вернутся к дистанционному обучению. Также будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи.

«Если показатели будут замедляться, мы сможем говорить о возвращении детей в школу через неделю. Пробные экзамены, вероятно, будут отложены», — заявил министр здравоохранения.

При этом Адам Недзельский отметил, что в общественных местах теперь будет запрещено использовать платки вместо масок и респираторов.

Кроме того, правительство приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих «с южного направления». Условием освобождения от карантина будет тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, Украину снова поделили на зоны карантина. Николаевская область попала в желтую. В красной зоне сейчас две области — Черновицкая и Ивано-Франковская области.