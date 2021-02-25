Израильско-исландское исследование показало, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при заражении COVID-19.

Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post. Ученые утверждают, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% подавляет цитокиновый шторм, который чаще всего приводит к смерти пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.

Исследование, результаты которого описаны в журнале Marine Biotechnology, проводили в Израиле при использовании исландских водорослей.

В работе также принимали участие ученые исландского научно-исследовательского института «Матис», который специализируется на биотехнологии и продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что у переболевших коронавирусом может сохраняться такой симптом, как спутанность сознания, которая получила название «мозговой туман». Выявить основную причину этого состояния помогло новое исследование ученых.