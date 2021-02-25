Американская компания Moderna разработала обновленную вакцину против южноафриканского штамма коронавируса и уже отправила ее на клинические испытания в Национальный институт здравоохранения США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.

Хотя в Moderna заявляли, что их раньше разработанная вакцина защищает от всех известных штаммов коронавируса, нынче выяснилось, что она несколько меньше защищает от южноафриканского штамма.

Исследователи будут изучать эффективность обновленного препарата для ревакцинации людей, которые ранее уже получили прививки против коронавируса, а также для вакцинации тех, кто не болел COVID-19 и не делал прививки.

Moderna будет оценивать эффективность трех вариантов бустерных прививок (то есть повторных прививок). Первый вариант — будут применять вторую дозу новой вакцины в меньшей дозе (50 мкг). Второй — применение мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает предыдущую вакцину и новую разработку против южноафриканского штамма — в дозе 50 мкг и ниже. Третий — применение новой вакцины для третьей прививки в дозе 50 мкг.

Согласно действующему протоколу применения вакцины, нужно вводить две дозы по 100 мкг.

Испытания обновленной вакцины должны начаться в течение ближайших недель. Пока неизвестно, когда препарат можно будет массово использовать.

Вакцина от компании Moderna стала второй в мире, показавшей после завершения трех этапов клинических исследований высокую эффективность в предотвращении заражения коронавирусом. Ее разрешено использовать для вакцинации во многих странах.

Ранее сообщалось, что в Украине провели уже 159 прививок против COVID-19 первой дозой вакцины.