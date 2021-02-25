Река Мегпай в канадской провинции Квебек получила статус юридического лица. Таким образом канадские экологи хотят защитить ее от воздействия и посягательств гидроэнергетической компании.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на местные СМИ.

Впервые Канада предоставляет статус юридического лица природному объекту. Решение приняли по инициативе местной власти в Квебеке и представительства местной общины этнической группы Инну.

Вместе со статусом юридического лица река Мегпай получила ряд прав. В частности, она может иметь законных опекунов. Ими могут стать люди, проживающие на побережье реки, которые будут следить за ее благополучием.

Одна из руководителей проекта по защите реки, Енни Вега Карденас, отметила, что таким образом власть Канады меняет парадигму ㅡ люди признают права природы, ее потребность в защите и больше не заявляют, что они «хозяева Вселенной».

Статус юридического лица Мегпай решили предоставить на фоне конфликта между местной гидроэнергетической компанией Hydro-Quebec и экологами и коренным населением Квебека. Компания рассматривает возможность построить на реке дамбу, против чего выступают экологи. И хотя в Hydro-Quebec говорят, что в ближайшей перспективе этого точно не будут делать, там считают «нецелесообразным» отвергать потенциал реки.

«Даже если бы мы вышли с таким проектом через 15 лет, нам пришлось бы отвечать по многим критериям, включая принятие общественности», ㅡ говорят представители Hydro-Quebec.

Однако экологи отмечают, что в законах Канады о защите окружающей среды есть куча лазеек, которыми могли бы воспользоваться заинтересованные фирмы. Зато юридический статус реки будет препятствовать попыткам посягательств предпринимателей.

Примером для канадских экологов стало аналогичное решение Новой Зеландии. Там в 2017 году племя маори добилось, чтобы река Вангануи получила юридический статус.

Ранее сообщалось, что у побережья Италии нашли самую большую подводную свалку в мире.