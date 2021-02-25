Обновленный двигатель для самолета АН-178 пройдет процесс сертификации в течении двух лет.

Об этом в интервью Interfax рассказал директор госпредприятия ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко.

По его словам, предприятие планирует сертифицировать двигатель Д-436-148ФМ для транспортного самолета в ближайшие два года.

— Над двигателем работаем уже давно, и самолет Ан-178 уже с опытными двигателями летает. Нам нужно завершить работы по этому двигателю и выполнить его сертификацию, — подчеркнул Игорь Кравченко.

Издание Defense Express сообщает, что от пассажирского предшественника новая модификация отличается увеличенной тягой на всех основных режимах работы двигателя и улучшенными эмиссионными характеристиками, при этом имеет минимум на 10% меньшую стоимость зарубежных аналогов.

— Двигатель полностью соответствует всем европейским нормам и по шумам, и по экологии, и по экономичности. Это современные двигатели на мировом уровне, которые имеют прекрасные показатели надежности и ресурсные показатели и полностью соответствуют техническому заданию, которое нам предоставило ГП «Антонов», — отметил директор «Ивченко-Прогресс».

Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.