Обновленный двигатель для самолета АН-178 пройдет процесс сертификации в течении двух лет.
Об этом в интервью Interfax рассказал директор госпредприятия ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко.
По его словам, предприятие планирует сертифицировать двигатель Д-436-148ФМ для транспортного самолета в ближайшие два года.
— Над двигателем работаем уже давно, и самолет Ан-178 уже с опытными двигателями летает. Нам нужно завершить работы по этому двигателю и выполнить его сертификацию, — подчеркнул Игорь Кравченко.
Издание Defense Express сообщает, что от пассажирского предшественника новая модификация отличается увеличенной тягой на всех основных режимах работы двигателя и улучшенными эмиссионными характеристиками, при этом имеет минимум на 10% меньшую стоимость зарубежных аналогов.
— Двигатель полностью соответствует всем европейским нормам и по шумам, и по экологии, и по экономичности. Это современные двигатели на мировом уровне, которые имеют прекрасные показатели надежности и ресурсные показатели и полностью соответствуют техническому заданию, которое нам предоставило ГП «Антонов», — отметил директор «Ивченко-Прогресс».
Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.
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Обновленный двигатель для самолета АН-178 пройдет процесс сертификации в течении двух лет.
Об этом в интервью Interfax рассказал директор госпредприятия ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко.
По его словам, предприятие планирует сертифицировать двигатель Д-436-148ФМ для транспортного самолета в ближайшие два года.
— Над двигателем работаем уже давно, и самолет Ан-178 уже с опытными двигателями летает. Нам нужно завершить работы по этому двигателю и выполнить его сертификацию, — подчеркнул Игорь Кравченко.
Издание Defense Express сообщает, что от пассажирского предшественника новая модификация отличается увеличенной тягой на всех основных режимах работы двигателя и улучшенными эмиссионными характеристиками, при этом имеет минимум на 10% меньшую стоимость зарубежных аналогов.
— Двигатель полностью соответствует всем европейским нормам и по шумам, и по экологии, и по экономичности. Это современные двигатели на мировом уровне, которые имеют прекрасные показатели надежности и ресурсные показатели и полностью соответствуют техническому заданию, которое нам предоставило ГП «Антонов», — отметил директор «Ивченко-Прогресс».
Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.