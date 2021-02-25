Об этом сообщила юридическая фирма «Миллер», адвокаты которой представляют интересы активиста.

Ранее адвокаты осужденного подали заявление о его переводе в Киев. По мнению защитников, в Одесском СИЗО Сергею Стерненко могла грозить реальная опасность, поскольку якобы именно одесские правоохранители «стояли за нападением на украинского активиста».

Адвокат Сергея Стерненко Вадим Оксюта рассказал, что на заявление юристов активисту все же обеспечат защиту и переведут в отдельную камеру.

Кроме того, Оксюта посетил осужденного. Во время акции протеста под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко один из его защитников, Маси Найем, заявлял, что не знает, где находится активист.

Уже на следующий день он «нашелся» в Одесском СИЗО ㅡ Вадим Оксюта передал от него письмо. В нем активист поблагодарил сторонников за поддержку и попросил «не молчать».

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.