Правительство одобрило квоты на иммиграцию для специалистов в информационных технологиях из-за рубежа.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
По новым условиям в Украине смогут трудоустроиться 5 тысяч иностранных профессионалов, квоты распределят между крупными городами. В частности, Киев получит - 2500 мест, Харьков - 700 мест, еще по 600 получат Одесса, Львов и Днепр.
— IT-специалист с видом на жительство в Украине более интересен для украинской компании, поскольку ему не нужно оформлять никаких разрешений. Но иностранные IT-специалисты с такой видом - это не просто IT-шник, а высококвалифицированный IT-шник. Главный критерий отбора IT-специалистов - это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подадут заявку, — сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
Иностранные специлисты получат:
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Правительство одобрило квоты на иммиграцию для специалистов в информационных технологиях из-за рубежа.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
По новым условиям в Украине смогут трудоустроиться 5 тысяч иностранных профессионалов, квоты распределят между крупными городами. В частности, Киев получит - 2500 мест, Харьков - 700 мест, еще по 600 получат Одесса, Львов и Днепр.
— IT-специалист с видом на жительство в Украине более интересен для украинской компании, поскольку ему не нужно оформлять никаких разрешений. Но иностранные IT-специалисты с такой видом - это не просто IT-шник, а высококвалифицированный IT-шник. Главный критерий отбора IT-специалистов - это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подадут заявку, — сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
Иностранные специлисты получат:
Ранее НикВести сообщали, что VoxUkraine при поддержке НикВести провел онлайн-дискуссию, посвященную рынку труда в Николаеве и тому, как него влияет IT-сообщество.