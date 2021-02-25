Правительство одобрило квоты на иммиграцию для специалистов в информационных технологиях из-за рубежа.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

По новым условиям в Украине смогут трудоустроиться 5 тысяч иностранных профессионалов, квоты распределят между крупными городами. В частности, Киев получит - 2500 мест, Харьков - 700 мест, еще по 600 получат Одесса, Львов и Днепр.

— IT-специалист с видом на жительство в Украине более интересен для украинской компании, поскольку ему не нужно оформлять никаких разрешений. Но иностранные IT-специалисты с такой видом - это не просто IT-шник, а высококвалифицированный IT-шник. Главный критерий отбора IT-специалистов - это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подадут заявку, — сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Иностранные специлисты получат:

Вид на жительство.

Трудоустройство на тех же условиях, что и для граждан Украины.

Отсутствие привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, к конкретному месту работы и должности.

Возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.

Возможность открыть ЧП.

Ранее НикВести сообщали, что VoxUkraine при поддержке НикВести провел онлайн-дискуссию, посвященную рынку труда в Николаеве и тому, как него влияет IT-сообщество.