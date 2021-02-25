На остановке «Садовая» по проспекту Центральному демонтировали остановочный комплекс.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
Директор Департамента Андрей Ермолаев отметил, что предприниматель организовал демонтаж собственными силами.
— Убрано старый остановочный комплекс на улице Садовой по проспекту Центральном. Департамент ЖКХ недавно обновил здесь пешеходную зону. Рядом красивый современный сквер и церковь — историческая достопримечательность. На этом месте будет красоваться новенький стеклянный остановочный комплекс. Хочу поблагодарить предпринимателя, который собственными силами организовал демонтаж. Считаю, что это своеобразное выявление достойной гражданской позиции и любви к городу, — отметил Андрей Ермолаев.
Ранее директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что по городу демонтируют все рекламные конструкции с электрических столбов.
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На остановке «Садовая» по проспекту Центральному демонтировали остановочный комплекс.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
Директор Департамента Андрей Ермолаев отметил, что предприниматель организовал демонтаж собственными силами.
— Убрано старый остановочный комплекс на улице Садовой по проспекту Центральном. Департамент ЖКХ недавно обновил здесь пешеходную зону. Рядом красивый современный сквер и церковь — историческая достопримечательность. На этом месте будет красоваться новенький стеклянный остановочный комплекс. Хочу поблагодарить предпринимателя, который собственными силами организовал демонтаж. Считаю, что это своеобразное выявление достойной гражданской позиции и любви к городу, — отметил Андрей Ермолаев.
Ранее директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что по городу демонтируют все рекламные конструкции с электрических столбов.