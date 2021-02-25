Представители службы сообщили что первые анализы обнаружили отсутствие птичьего гриппа у погибших животных.

Об этом передается на сайте Госпродпотребслужбы.

Глава службы Владислава Магалецкая рассказала, что первые пробы воды кормов и состав их хранения были отправлены для тщательного изучения в лаборатории. Она также добавила, что санитарные инспектора совершили 49 выездов на хозобъекты рядом с заповедником : на 27 из них обнаружены нарушения законодательства в сфере защиты растений.

«Проверки осуществлялись с выездом на поля для выявления остатков ядовитых приманок, используемых для борьбы с грызунами. Отобранные образцы остатков ядовитых приманок с полей 2 предприятий были направлены на определение запрещенных к использованию пестицидов на основе фосфида цинка. Их не обнаружено. На 8 предприятиях проверки провести не удалось из-за отсутствия допуска на предприятия. Расследование продолжается», - сообщается в уведомлении.

Также в Херсонской ОГА прошло совещание при участии представителей Госпродпотребслужбы, областной администрации, сотрудников биосферного заповедника «Аскания-Нова», областной прокуратуры, Нацполиции и Госэкоинспекции.

Напомним, в биосферном заповеднике «Аскания Нова» в Херсонской области вновь зафиксировали массовую гибель птиц. На территории резервата выявили более 150 мертвых птиц нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.