3 марта в период с 14:00 до 15:00 в Николаеве проверят местную автоматизированную систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Об этом предупредили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и

гражданской защиты населения горсовета.

В связи с этим 3 марта через сеть уличных громкоговорителей будет звучать сирена.

Напомним, что в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.