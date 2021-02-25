3 марта в период с 14:00 до 15:00 в Николаеве проверят местную автоматизированную систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Об этом предупредили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и
гражданской защиты населения горсовета.
В связи с этим 3 марта через сеть уличных громкоговорителей будет звучать сирена.
Напомним, что в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.
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3 марта в период с 14:00 до 15:00 в Николаеве проверят местную автоматизированную систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Об этом предупредили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и
гражданской защиты населения горсовета.
В связи с этим 3 марта через сеть уличных громкоговорителей будет звучать сирена.
Напомним, что в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.