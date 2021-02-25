Заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал ограничение доступа к 426 сайтам заказным и засомневался в профпригодности судьи, которая вынесла такое решение.

Подробное заявление он разместил в своем Facebook.

По информации экс-депутата, поводом для блокировки стало обращение в суд гражданина Александра Пана c жалобой на совершение против него мошеннических действий.

— После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием ареста сотен интернет-сайтов, которые в разное время писали о нем что-то. Автоматическая система распределения дел, которой в свое время гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк, — рассказал о подробностях дела Антон Геращенко.

Как утверждает Антон Геращенко, судья Плахотнюк признала сайты орудием преступления и направила указания в Нацкомиссию по вопросам госрегулирования связи и информатизации заблокировать сайты.

Представитель МВД пообещал, что будет проведена обстоятельная проверка подробностей дела, и в случае отсутствия состава преступления, дело закроют.

Антон Геращенко также указал, что считает нужным направить на судью Плахотнюк жалобу в Высший совет правосудия.

— И главное, уважаемые депутаты, давайте вместе с Вами внесем существенные изменения в Уголовный и Уголовно процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать заказные дела подобного рода. Остается большой вопрос об адекватности отдельных представителей Фемиды, которые готовы поддаваться давлению разных мошенников и выносить беспредельные и необоснованные решения именем Украины, — отметил советник министра МВД.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева постановил украинским провайдерам ограничить доступ к 426 сайтам. В него попали российское издание РБК и платформа Livejournal.