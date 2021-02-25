Депутат от «‎Оппозиционной платформы - за жизнь» Александр Замирайло отказался выступать на украинском языке вопреки регламенту, его речь на государственный язык перевел секретарь горсовета Юрий Тренкин.

Об этом сообщает ПроВсе.

Депутат продолжал говорить на русском после неоднократных замечаний, сделать его речь понятной для остальных решил секретарь Черкасского горсовета Юрий Тренкин, который синхронно переводил на украинский все сказанное русскоязычным избранником.

Полиции пришлось встать между активистами и депутатом от «‎ОПЗЖ», другие присутствующие были возмущены его поступком.

Напомним, на сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.