Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Financial Times.

Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всей связанной с ним системой атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Замедление течение произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина — антропогенное влияние на природу.

— Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий, — заявил Стефан Рамсторф.

По его словам, за последние сто лет Гольфстрим стал медленнее на 15%. Это уже вовлияло на погоду, в частности привело к более частой жаре на юге Европы. Ученые обеспокоены замедлением течения, поскольку при продолжении этого процесса циркуляция масс воды, формирующих климат в обеих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Океанограф Британской Антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима был более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии, увеличение количества осадков в Северной Америке.

Напомним, ранее США назвали изменения климата самым сложным вызовом для глобальной безопасности.